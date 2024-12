Grote potentie van digitale inhalatoren wordt onvoldoende benut

Bijna de helft van de astmapatiënten in Nederland kampt met aanhoudende klachten, ondanks beschikbare behandelingen. Dit leidt niet alleen tot een verhoogde ziektelast, maar ook tot stijgende kosten voor de gezondheidszorg. Digitale inhalatoren bieden meer inzicht in het gebruik van medicatie en helpen om therapietrouw en inhalatietechniek te verbeteren, blijkt uit het onderzoek van Van de Hei.

Kostenbesparing

Bovendien bespaart digitalisering kostenbesparing, die kan oplopen tot 3.207 euro per patiënt per jaar. Dat komt vooral door minder gebruik van dure biologicals dankzij betere therapietrouw. Dat effect doet zich vooral voor op de korte termijn. Of dat ook langere tijd standhoudt zal nader onderzoek moeten uitwijzen.

Gepersonaliseerde zorg

Daarnaast kan digitalisering bijdragen aan een efficiëntere en meer gepersonaliseerde astmazorg. De verschuiving naar een hybride zorgmodel, waarin fysieke en digitale zorg worden gecombineerd, zou volgens de promovenda wel eens essentieel kunnen zijn om het volledige potentieel van slimme inhalatoren te benutten.

Gebruiksvriendelijkheid

In het proefschrift staat ook welke obstakels in de weg staan. Van de Hei constateert dat de gebruiksvriendelijkheid van de slimme inhalatoren van belang is. Is het gebruik ervan te ingewikkeld, kan het de therapietrouw juist doen verminderen. Ook de implementatie binnen zorgorganisaties kan beter; het is noodzakelijk te zorgen voor meer tijd en training.

Technische belemmeringen

Ook in technische zin zijn er moeilijkheden te overwinnen voor het potentieel benut kan worden, stelt Van de Hei. Zo is de integratie met het elektronisch patiëntendossier (epd) van groot belang om de gegevens efficiënt te benutten. Daarnaast leven onder zowel patiënten als zorgverleners zorgen over de privacy en de beveiliging van de gegevens.

Financiering

Tot slot speelt ook de financiering een belangrijke rol. De overstap naar een hybride zorgmodel – als vermeld essentieel om de potentiële opbrengsten van digitale astmazorg te verzilveren – vraagt om nieuwe vergoedingsstructuren. Zonder passende financiering blijft brede implementatie uit, aldus Van de Hei.