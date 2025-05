Vilans en KOMPAZ Nederland gaan samenwerken

Hun samenwerking richt zich op het verbeteren van zelfzorgondersteuning vanuit een menswaardige en gelijkwaardige samenwerking.

Vilans bezit uitgebreide expertise met haar kennisinfrastructuur in de langdurige zorg en kennis over het maken van protocollen voor zorghandelingen. KOMPAZ heeft een landelijke spilfunctie en directe betrokkenheid in regionale samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen, welzijnsinstellingen en zorg thuis.

Beide organisaties willen informatie over zorghandelingen en randvoorwaarden zo gemakkelijk mogelijk beschikbaar maken. De samenwerking richt zich op een duurzame organisatie van zelfzorgondersteuning. Er wordt zowel gekeken naar landelijke uniformiteit als naar regionaal maatwerk.

Op basis van gezamenlijk geformuleerde doelstellingen werken de organisaties aan handreikingen over juridische kaders, aanbevelingen voor de praktijk en een overzicht van relevante scholingen.

Marleen Versteeg, adviseur Vilans over de samenwerking: “Bij Vilans geloven we in het delen van kennis voor betere zorg. Door samen te werken met Stichting KOMPAZ kunnen we onze protocollen beter afstemmen op de praktijk.” Matthijs Bosveld, bestuurder KOMPAZ Nederland: “We willen voorkomen dat zelfredzaamheid uitmondt in zoek-het-zelf-maar-uit-redzaamheid. Door samen met Vilans kennis te genereren en te delen, zorgen we ervoor dat niet iedereen het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.”