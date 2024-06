Grote storing bij Zorgdomein verholpen

Het verwijsplatform Zorgdomein heeft een etmaal met een storing gekampt, maar die is woensdagmiddag verholpen. De storing betekende onder meer dat huisartsen niet digitaal een verwijzing naar een specialist konden regelen. Volgens een woordvoerster werkt 91 procent van de huisartsen met het systeem, maar konden dokters in geval van nood wel gewoon naar bijvoorbeeld een ziekenhuis bellen om een patiënt meteen door te sturen.

Zorgdomein zei eerder op de middag al te hopen dat de kwestie woensdag nog zou worden opgelost. Het probleem zat hem in een soort tabel, waarin voor iedere doorverwijzing wel twintig punten (‘digitale gebeurtenissen’) aan de orde komen. Die tabel is in 2015 in het leven geroepen en zat nu vol. Zorgdomein heeft volgens eigen zeggen sinds de oprichting in 2000 al 120 miljoen verwijzingen geregeld, het zijn er nu zo’n 22 miljoen per jaar.

Privacy gewaarborgd

De zegsvrouw benadrukte eerder dat er geen gegevens verloren zouden gaan en dat de privacy van de zorgvragers werd gewaarborgd. (ANP)