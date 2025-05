Apotheek Treant trots op nieuwe apparatuur

Ziekenhuisapotheek Treant neemt als eerste in Nederland een nieuw analyseapparaat in gebruik.

Het nieuwe apparaat, voor de kenners: de DxC 500 AU Chemistry Analyzer van Beckman Coulter, bepaalt geneesmiddelconcentraties in bloed en drugs in urine. Treant is het eerste ziekenhuis in Nederland dat met dit apparaat gaat werken.

Marije Vischer, hoofd van de ziekenhuisapotheek van Treant: “Het is het nieuwste van het nieuwste. Hiermee kunnen wij als ziekenhuisapotheek van Treant meer verschillende geneesmiddelen binnen de eigen muren bepalen en hoeven we minder uit te besteden. Dit komt natuurlijk ten goede aan onze patiëntenzorg.”

Treant is voor het nieuwe analyseapparaat ook zogenoemd referentiepartner. “Samen met de fabrikant optimaliseren we analysemethoden. Ook kunnen andere ziekenhuizen of zorgorganisaties die interesse hebben in dit specifieke apparaat bij Treant komen kijken hoe deze in de praktijk werkt.”

Treant

Treant verleent met zo’n 6.500 collega’s ziekenhuis- en ouderenzorg vanuit 21 locaties in de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen.