Grote verschillen in geneesmiddelengebruik tussen regio’s

Er bestaan grote verschillen in het gebruik van geneesmiddelen die worden vergoed vanuit de basisverzekering tussen regio’s in Nederland. Meer dan zes op de tien personen in Nederland gebruiken deze medicatie.

Beeld: Vitalii Shapovalov/Getty images/iStock

Dat blijkt uit onderzoek van Kompas in Zorg en BS Health Consultancy. Het onderzoek geeft inzicht in het geneesmiddelengebruik op totaal niveau en van een aantal hoofdgroepen.

Leeftijd geen verklaring

Een verklaring voor de verschillen tussen de regio’s kan de leeftijdsopbouw in een regio zijn. Oudere personen gebruiken gemiddeld vaker een geneesmiddel dan jongere personen. Echter wanneer in de verschillende regio’s wordt gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw blijken er nog steeds verschillen te zijn. Zo heeft in de regio Zuid-Amsterdam 58 procent van de personen een geneesmiddel verstrekt gekregen in 2023. In de regio Zuid-Rotterdam ligt dit percentage een stuk hoger, op 69 procent.

Vooral op de gebieden dermatologica, antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik (geneesmiddelen die belangrijk zijn voor de behandeling van infectieziekten en voor de preventie van infecties), zintuiglijke organen en ademhalingsstelsel ligt het geneesmiddelengebruik in de regio Zuid-Rotterdam relatief hoog.

Hoog versus laag geneesmiddelengebruik

Het percentage personen dat medicijnen voor het hartvaatstelsel gebruikt, ligt vooral hoog in de regio Oost-Groningen; het laagste gebruik hiervan is in de regio Haarlem en Zuid Kennemerland. De regio Oost-Groningen scoort daarnaast ook hoog op het geneesmiddelengebruik van bloed en bloedvormende organen en medicijnen voor het maagdarmkanaal en metabolisme.

Waar de zuidelijke randgebieden van Rotterdom hoog scoren op het gebruik van antimicrobiële middelen, is dat in de zuidelijke randgebieden van Amsterdam juist het laagst. Deze Amsterdamse regio scoort ook het laagst op medicijnen voor het maagdarmkanaal en het zenuwstelsel.

Verder scoort de regio Den Haag hoog op zowel dermatologica, tegenover het laagste gebruik hiervan in de regio Zeeuws-Vlaanderen, als op medicijnen voor zintuigelijke organen, waarbij het laagste gebruik ligt in de stad Groningen.

Verbeteringen

Initiatieven op het gebied van gepast gebruik van geneesmiddelen, zoals de ontwikkeling van regionale afspraken of stimulering van farmacotherapeutisch overleg, kunnen het geneesmiddelengebruik verbeteren.

Kompas in Zorg noemt als voorbeeld ‘minder pufjes, meer lucht’ van HuisartsenZorg Twente. Het gebruik van inhalatoren is in Twente enorm verbeterd door een nieuwe, gezamenlijke werkwijze van zorgverleners. De patiënten gebruiken hun inhalatoren beter en hebben meer lucht met minder medicijnen.

Een ander voorbeeld is Longformularium West-Brabant, waar verschillende zorgverleners in heel West-Brabant de handen ineen hebben geslagen en een keuzelijst van medicijnen en apparaten hebben samengesteld met het oog op kwaliteit.