Waarschuwing voor levensgevaarlijke nep-pijnstiller na sterfgeval

In Nederland gaan levensgevaarlijke nagemaakte oxycodonpillen rond. In de pillen zit geen oxycodon, maar de potentieel dodelijke stof isotonitazepyne. Het Trimbos-instituut, dat onderzoek doet naar drugsgebruik, heeft dinsdag een waarschuwing verstuurd, een Red Alert. Dat doet het instituut niet vaak. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt voor de pillen.

Een man van 30 uit het centrum van Amsterdam is afgelopen vrijdag overleden na het mogelijke gebruik van zo’n nep-pijnstiller. Agenten vonden zijn lichaam in zijn woning, nadat bekenden geen contact meer met hem hadden kunnen krijgen.

Duizend keer sterker dan morfine

Bij de man werden de nagemaakte oxycodonpillen aangetroffen. Dat middel was online gekocht, zonder recept van een dokter. Het onderzoek naar de doodsoorzaak loopt nog, maar de pil is zo gevaarlijk dat Trimbos besloten heeft te waarschuwen. “We weten niet zeker of deze persoon de pil heeft genomen, we weten alleen dat die de pil heeft gekocht. Het gaat ons om het middel. We willen voorkomen dat er potentieel meer slachtoffers vallen”, zegt coördinator Laura Smit-Rigter van Trimbos. Isotonitazepyne is volgens haar “duizend keer sterker dan morfine. Als je het neemt is, de kans groot dat je een overdosis krijgt. Het kan nooit veilig gebruikt worden.”

Originele verpakkingen

De IGJ heeft ook enkele meldingen gekregen over mensen die op de spoedeisende hulp zijn binnengebracht na gebruik van dit soort tabletten. De inspectie wijst erop dat de pillen “bijna niet te onderscheiden” zijn van echte oxycodon. Ze zien er vergelijkbaar uit en worden vaak zelfs verpakt in de originele verpakkingen. Dat de gevaarlijke stof erin zit, is duidelijk geworden in het lab van het Nederlands Forensisch Instituut.

Volgens Smit-Rigter van Trimbos waren eerder wel zulke pillen in Nederland in beslag genomen, maar die waren bestemd voor het buitenland. “Dit is voor het eerst dat we in Nederland zo’n pil bij iemand aantreffen.”

Ook de IGJ onderzoekt de zaak, maar kon nog geen details melden. Zo is nog onbekend wie de pillen heeft geleverd aan de overleden Amsterdammer en vanuit welk land ze zijn verstuurd. Naar de gevaren van online gekochte geneesmiddelen doet de inspectie al langer onderzoek. Ook de politie, het Openbaar Ministerie, de douane en andere diensten zijn daarbij betrokken.

Trimbos verstuurde in december 2023 voor het laatst een Red Alert. Dat was voor xtc-pillen met een gevaarlijke hoeveelheid MDMA. (ANP)