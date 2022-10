Grote verschillen in wachttijden voor operaties tussen umc, ziekenhuis en zbc

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet dat de wachttijden van een heupvervanging, knievervanging en een staaroperatie enorm verschillen tussen ziekenhuizen, universitair medisch centra (umc) en zelfstandig behandelcentra (zbc). De wachtlijst voor een knievervanging is bij een umc is 28,8 weken. Bij het ziekenhuis is die wachtlijst bijna dertien weken. Bij een zbc vier weken.

De gemiddelde wachttijd voor heupvervanging is bij een umc 24,6 weken, bij een ziekenhuis 12 weken en bij een zbc 4 weken.

Uit de analyse blijkt dat de wachttijd over het algemeen korter is bij een zbc. Zo kunnen patiënten voor een staaroperatie de afgelopen drie maanden gemiddeld 2,9 weken eerder terecht bij een zbc dan bij een ziekenhuis.

Vaker specialistische behandelingen

De verschillen zijn deels te verklaren doordat umc’s vaker specialistische behandelingen doen. Hierdoor kan de wachttijd langer zijn. En zbc’s kunnen niet alle patiënten aannemen. Zo zijn er uitzonderingen wanneer bepaalde medicatie in het spel is of er een intensive care-bed stand-by moet staan tijdens de operatie.

Snellere toegang tot zorg

Volgens de Nza maken de verschillen in wachttijden duidelijk dat het voor mensen die wachten op zorg kan lonen om te onderzoeken of zij sneller toegang tot zorg kunnen krijgen. Patiënten moeten wel rekening houden dat niet iedereen in elk type ziekenhuis geholpen kan worden. De Nza adviseert patiënten om op de website van de instelling te kijken of ze daar geholpen kunnen worden of om contact op te nemen met de behandelend arts of huisarts of om de zorgverzekeraar te bellen voor zorgbemiddeling.

Recht op zorgbemiddeling

Voor veel behandelingen ligt de Treeknorm, ofwel een redelijke wachttijd, rond de zes á zeven weken. Bij veel behandelingen overschrijden ziekenhuizen de Treeknormen. Veel patiënten lijken niet te weten dat zij de hulp van hun zorgverzekeraar kunnen inroepen om te kijken of er elders eerder plek is. Iedereen die langer wacht dan de Treeknorm, heeft recht op zorgbemiddeling.

Corona en personeelstekort

De Nza heeft voor een analyse van deze operaties gekozen omdat heupvervanging, knievervanging en staaroperaties ten tijde van covid-19 veel uitgesteld zijn. Door de corona-pandemie en het personeelstekort zijn de wachttijden en het aantal mensen dat extra wacht op een behandeling enorm toegenomen.

De NZa blijft de komende periode de wachttijden op behandelingen monitoren.