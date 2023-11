‘Grote verzekeraars beperken vrije artsenkeuze’

Het einde van de restitutiepolis, een belangrijke pijler onder de vrije artsenkeuze, is in zicht. Drie grote zorgverzekeraars (Zilveren Kruis, CZ en Stad Holland) bieden deze polis komend jaar niet meer aan, meldt de Volkskrant.

Bij een restitutiepolis krijgt een verzekerde altijd alle zorg bij alle zorgaanbieders volledig vergoed, of deze nu wel of geen contract met de verzekeraar heeft. Maar de verzekeraars zetten in 2024 het mes in de maximumvergoeding voor de wijkverpleging en de ggz; verzekerden zullen een deel van de kosten bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders voortaan zelf moeten betalen.

Van de grote verzekeraars heeft daarmee alleen Menzis in 2024 nog een restitutiepolis in de portefeuille, VGZ stopte er vorig jaar al mee. Kleine verzekeraar ASR houdt zijn restitutiepolis ook intact, Aevitae had er vorig jaar twee, dat wordt er in 2024 één. Daarmee blijven er volgend jaar drie restitutiepolissen over, tegenover zeven in 2023, en elf in 2022. (ANP)