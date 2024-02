Grote zorgen over antibioticatekorten voor kinderen

Artsen en apotheken kunnen nog maar heel moeilijk aan antibiotica voor zieke kinderen en baby’s komen, meldt het Eindhovens Dagblad. “Voor zover ik weet is het in onze regio nog elke keer gelukt om een ouder te helpen. Maar het tekort is heel naar en heel zorgelijk.”

Dat zegt Ellen Huijbers, bestuurder van de Eindhovense organisatie Stroomz. Hieronder vallen 29 grootschalige huisartsenpraktijken en gezondheidscentra in en rondom de stad. “Er zijn al langer tekorten aan medicijnen in Nederland. Maar antibiotica, dat is een basisbehoefte. Bijna iedereen heeft het gedurende zijn leven wel een keer nodig. En dat daar nu een tekort aan is, nota bene aan antibiotica voor kinderen en baby’s….Dan denk je, hoe kan dit? Maar het is de realiteit.”

Leveringsproblemen

Antibiotica zijn onmisbaar voor de behandeling van ernstige bacteriële infecties. Volwassenen en kinderen zijn zelden in staat om daarvan op eigen kracht te herstellen. “Maar Nederland is afhankelijk van producenten in Azië, en daar zijn leveringsproblemen”, zegt Huijbers. (ANP)