Gupta: Coronazorg redt 13.000 tot 21.000 levensjaren, maar heeft er veel meer gekost

De zorg voor coronapatiënten is in de afgelopen maanden een waar koekoeksjong gebleken, vinden onderzoekers van Gupta Strategists. Hoewel hiermee levens zijn gered, heeft het stilvallen van de reguliere zorg ook 100.000 tot 400.000 levensjaren gekost. Ook is Gupta kritisch op de hoge kosten.

Koekoeksjong

Gupta brengt op Hemelvaartsdag een rapport naar buiten genaamd Covid goes cuckoo, over de zorg in de coronacrisis. Hierin focussen de onderzoekers zich op gewonnen en verloren levensjaren en op kosten. Volgens de onderzoekers lijkt de coronazorg op een koekoeksjong. Net als bij de vogel zou ‘diens groei en ontwikkeling – ongemerkt – ten koste gaat van vele andere patiënten’, schrijven ze.

Meer levensjaren gekost

De onderzoekers schatten dat de zorg voor coronapatiënten ergens tussen de 13.000 en 21.000 gezonde levensjaren hebben opgeleverd, naast de 10.000 tot 15.000 levensjaren die het heeft gekost. Op zich mooi, maar die zorg kwam wel met een prijs, stellen ze. “Dat de reguliere zorg tot wel 40 procent is afgezegd of uitgesteld en ook in de komende tijd de ziekenhuiscapaciteit dermate beperkt zal zijn dat inhalen van het zorgstuwmeer geen sprake is.” Gupta Strategists schat dat de niet-geleverde reguliere zorg 100.000 tot 400.000 gezonde levensjaren heeft gekost.

Gupta heeft dit berekend door te kijken wat normaal de toegevoegde waarde is van de gezondheidszorg op onze levensverwachting en welk deel daarvan niet is uitgevoerd. Maar ook is per zorgtype gekeken naar de toegevoegde waarde van behandelen ten opzichte van niets doen. Bij al die keren niet ingrijpen, is er een negatieve impact op hoe lang men nog leeft. Volgens de onderzoekers laten de twee manieren van berekenen een vergelijkbaar effect zien.

Cardiologie

Vorige week kwamen de onderzoekers ook al met een berekening voor alleen cardiologische zorg. Door niet-geleverde zorg dit jaar bij hartpatiënten met onder meer hartfalen en boezemfibrileren zouden tot wel 100.000 levensjaren verloren gaan. Nu gaat het dus om de cijfers van alle specialismen.

‘Onnodig veel mensenlevens’

Daan Livestro, auteur van het rapport: “In maart was het ‘alle ballen op COVID’. Als we naar de cijfers kijken, zien we dat dat geen rationele keuze was.” Daarom oppert hij een deltaplan om te bekijken hoe dit de volgende keer beter aangepakt zou moeten worden. “We moeten keuzes maken. In die afweging moeten we opties niet schuwen die we tot nu toe onbespreekbaar waren, zoals centrale capaciteitsplanning, strengere triage van patiënten en gespecialiseerde COVID-locaties. Het op deze manier stopzetten van reguliere zorg kan en mag ons niet opnieuw overkomen. Dat kost onnodig veel mensenlevens.”

Kosten hoog

Niet alleen de prijs in levensjaren oogst kritiek van de onderzoekers. Volgens hen was het ook in euro’s een verkeerde keuze. Ze stellen dat de kosten van een gewonnen levensjaar bij coronapatiënten 7000 tot 23.000 euro was. Dat noemen ze, wijzend op de in Nederland geldende normen voor kosteneffectiviteit in de zorg, acceptabel.

Maar vervolgens stellen ze dat de reguliere zorg 40 procent hogere kosten met zich meebrengt, als gevolg van het uitstellen van behandelingen. Daarmee lopen de kosten van coronazorg per gewonnen levensjaar op tot in het uiterste geval 250.000 euro.