Guusje ter Horst stopt bij VWS vanwege PVV-bewindslieden

Ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Balkenende IV, zegt in het radioprogramma Spraakmakers dat ze “geen enkele affiniteit” heeft met de PVV, onder meer door de partijstandpunten over ‘de-islamisering’ en een Nexit. Vanuit haar rol zette Ter Horst zich in om de samenleving toegankelijker te maken voor mensen met een beperking.

Geen vertrouwen

Door de grote afstand tot de PVV, denkt Ter Horst niet dat zij die rol nog effectief had kunnen uitvoeren. “Ik kan me niet voorstellen met zo iemand aan tafel te moeten zitten zonder binnen vijf minuten slaande ruzie te krijgen.” Ook is haar functie niet een “gewone ambtenarenbaan”, maar een rol waarin zij en de bewindspersoon elkaar goed moeten vertrouwen. Om dat te doen met een PVV-bewindspersoon, wordt volgens Ter Horst “een moeilijke toestand”. (ANP)