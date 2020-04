Gynaecologen: stuur zwangeren tijdig naar ziekenhuis

Beroepsvereniging NVOG verspreidde een oproep om zwangeren en pasgeborenen met klachten wel gewoon naar het ziekenhuis te verwijzen. “We kregen met name uit Brabant berichten dat zwangere vrouwen pas in een heel laat stadium in het ziekenhuis verschenen met ernstige complicaties”, zegt Martijn Oudijk van de NVOG. “Het lijkt erop dat de zorg in eerste instantie werd afgehouden omdat zij ook corona-achtige klachten hadden.”

De NVOG beschrijft enkele voorbeelden, zoals een vrouw die niet werd doorverwezen terwijl ze later ernstige zwangerschapsvergiftiging bleek te hebben. Een pasgeborene met een grauwe kleur werd niet thuis bezocht, uit vrees voor besmetting. Een dag later werd de baby ernstig ziek opgenomen in het ziekenhuis. “Het kan niet zo zijn dat er zorg van deze kwaliteit geleverd wordt”, waarschuwt de NVOG. (ANP)