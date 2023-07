GZ-Psychologen in Groningen breed opgeleid door samenwerkingsverband

Ruim een jaar geleden werd al een intentieovereenkomst ondertekend waarmee de zorgorganisaties uit Groningen de krachten bundelden. Met het tekenmoment afgelopen juni gaven de deelnemende organisaties hieraan een vervolg.

Partijen vullen elkaar aan

Het is een samenwerking van partijen die elkaar aanvullen, waardoor er voor gz-psychologen in opleiding (PIOG’s) interessante en brede leerroutes ontstaan.

Jorn Groen is binnen dit samenwerkingsverband opgeleid en heeft zijn opleiding tot GZ-Psycholoog net afgerond. “Dankzij de samenwerkingsovereenkomst is het mogelijk om via een uitwisseling in een andere sector werkervaring op te doen. Zoals voor mij in de GGZ. Daar gaat het er heel anders aan toe dan in de ouderenzorg. Omdat de GZ-opleiding breed en generalistisch is opgezet, leerde ik veel van deze verschillende ervaringen.”

Praktijkopleider Louwke Polman: ‘’Samen zorgen we voor een verbreding van de opleiding tot GZ-Psycholoog, waarbij de ouderenzorg door de PIOG’s wordt ervaren als een boeiende leeromgeving met fijne collega’s”.

Samenstelling organisaties

De samenstelling van deelnemende organisaties is, ten opzichte van de intentieovereenkomst enigszins gewijzigd. Deze samenwerkingsovereenkomst bestaat nu uit twaalf organisaties: HSK, Zorggroep Groningen, De Hoven, Zorggroep Meander, Zonnehuisgroep Noord, Psychiatrie Noord, Ommelander Ziekenhuis, Mentaal Beter, De Trans, OCRN, Koninklijke Visio en Forte GGZ.

Het is niet uitgesloten dat in de toekomst nog meer organisaties zullen aansluiten bij dit samenwerkingsverband.