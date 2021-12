Haagse Gezondheidscentra tekent overeenkomst met Gezond.nl

Via de online patiëntomgeving regelt de patiënt zijn zorgzaken, zoals het maken van afspraken of het houden van een videoconsult. Door de samenwerking met SHG worden 100.000 patiënten uit de regio aangesloten.

SHG Groep is één van de grootste eerstelijnszorgaanbieders in Den Haag. SHG Groep bestaat al meer dan 25 jaar en is uitgegroeid tot een organisatie van acht gezondheidscentra met zes apotheken. De gezondheidscentra zijn centraal gelegen in verschillende wijken in Den Haag en variëren in grootte.

Gezond.nl is onderdeel van Arts en Zorg en biedt met de komst van SHG een online zorgomgeving aan voor meer dan 330.000 patiënten en honderden zorgverleners.