HagaZiekenhuis diep in rode cijfers; banken schieten te hulp

HagaZiekenhuis zit in grote financiële problemen. Dit jaar zal het Haagse ziekenhuis een verlies maken van rond 20 miljoen euro, zegt bestuursvoorzitter Peter van der Meer. Op LUMC in 2020 na, is dit volgens de BDO Benchmark het grootste verlies van een ziekenhuis sinds 2017.

Beeld: fotomek/stock.adobe.com

Banken en zorgverzekeraars geven de raad van bestuur de komende maanden de tijd en het geld om een duidelijke verbetering te laten zien. Bedoeling is om volgend jaar mei een herstelplan af te ronden met de titel ‘HagaVooruit’.

Belangrijkste oorzaken voor het grote verlies zijn verkeerde inschattingen van de kostenontwikkeling. De inflatie en de kosten van zzp’ers zijn veel te laag ingeschat. Door de onrust rond de ontvlechting van de mislukte ziekenhuiscombinatie Reinier Haga Groep (RHG), waarvan HagaZiekenhuis tot eind vorig jaar deel uitmaakte, vertrok veel personeel. PNIL’ers kostten niet 4,5 miljoen euro, zoals begroot, maar 22,6 miljoen euro.

Schulden lopen fors op

Andere oorzaak voor de financiële tegenvaller zijn de gestegen cao-lonen. Op 1 maart 2023 fuseerden het LangeLand Ziekenhuis en het HagaZiekenhuis en waren nieuwe convenanten met de banken van kracht. Afgelopen mei werd duidelijk dat HagaZiekenhuis alle convenantafspraken niet kon nakomen. De schulden zijn opgelopen tot 175 miljoen euro.

Kredietkraan open

De huidige cfo Hans Turkesteen is 6 maart aangetreden, Van der Meer is sinds september de topman. Ze hebben na maandenlange gesprekken met de banken en zorgverzekeraars deze maand voorlopig het vertrouwen gekregen om ‘HagaVooruit!’ uit de voeren. Als het ziekenhuis de komende periode duidelijk betere resultaten laat zien, houden ze de kredietkraan definitief open.

Het doel van HagaVooruit! is om in 2026 uit te komen op een resultaat van 2 procent. Dat is in lijn met het gemiddelde van de topklinische opleidingsziekenhuizen, waartoe HagaZiekenhuis behoort. Om dit te behalen, is een structurele verbetering van 35 miljoen euro per jaar nodig in 2026. Dit betekent dat het ziekenhuis 5 procent minder kosten moet maken dan nu.

