HagaZiekenhuis en VGZ maken meerjarenafspraak

“Nu we met alle zorgverzekeraars meerjarige afspraken hebben gemaakt, kunnen we geheel in lijn met het Hoofdlijnenakkoord goede, bereikbare en betaalbare zorg aan onze patiënten blijven bieden”, reageert Directievoorzitter Carla van de Wiel van het HagaZiekenhuis.

Het ziekenhuis heeft met dit doel voor ogen het transitieprogramma Haga Zorg Dichtbij ontwikkeld. In dit programma werken ziekenhuis, huisartsen, verpleeg- en thuiszorg nauw samen met als doel de juiste zorg op de juiste plek voor de patiënt. Dat kan in het ziekenhuis, bij de huisarts, thuis, of in het verpleeghuis.

Gedeelde visie

“Het transitieprogramma van het HagaZiekenhuis sluit goed aan op onze visie”, zegt Werken aan Zinnige Zorg Directeur Hans van Noorden van VGZ. “Goede zorg moet ook in de toekomst betaalbaar zijn. Wij geloven dat dat kan door sámen met het HagaZiekenhuis te werken aan Zinnige Zorg. Zij weten immers als geen ander wat beter is voor de patiënt en waar kosten bespaard kunnen worden. Wij geloven dat kwaliteit van zorg en kostenbeheersing elkaar kunnen versterken. Daardoor blijft de zorg ook op lange termijn toegankelijk.”