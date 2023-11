HagaZiekenhuis start met slimme OK-bril

De slimme bril heeft een beeld- en audioverbinding, waardoor collega’s met de chirurg kunnen meekijken op de OK-beeldschermen of op afstand via een beveiligde internetomgeving of app. Daarnaast kunnen er beelden naar de bril gestuurd worden om de chirurg ergens op te wijzen.

Betere zorg

Volgens Pieter Jan van Huijstee, chirurg in het Haagse ziekenhuis, leidt de slimme bril tot betere zorg. “Mijn specialismes zijn long- en traumachirurgie, maar ik kan ook acute buikoperaties doen. Als ik een vraag heb tijdens zo’n operatie bel ik naar de collega die achterwacht is voor de buikchirurgie. Vroeger hield iemand op de OK dan een telefoon tegen mijn oor en beschreef ik de situatie. Dat gaat al lang goed, maar het is natuurlijk veel makkelijker even mee te kijken via de app of computer. Dat kan als ik de slimme bril draag.”

Daarnaast wordt het opereren efficiënter en worden collega’s beter betrokken bij de operatie volgens het HagaZiekenhuis. Als voorbeeld noemt Van Huijstee een operatie waarbij er aan twee kanten tegelijk geopereerd werd. “Ik deed één kant, een arts-assistent de andere kant. Omdat ze de slimme bril droeg, kon ik meekijken via het scherm achter haar, terwijl ik aan mijn kant bleef staan.” Daarnaast staan er meestal zes of zeven mensen op de OK tijdens een operatie. “Eigenlijk kun je alleen goed zien wat de chirurg doet als je ernaast of tegenover staat.” Door de slimme bril is de operatie nu via de beeldschermen voor iedereen te volgen. “De anesthesioloog ziet bijvoorbeeld als er een plotseling bloeding is of dat ik aan het hechten ben. Die kan daar dan op inspelen, zonder dat ik iets hoef te zeggen. Ook de coassistenten snappen beter wat er aan de hand is.”

Verpleegkundigen kijken mee

De bril verkleint ook de stap voor arts-assistenten van onder begeleiding naar zelfstandig opereren. Sinds kort kijken verpleegkundigen ook eens per maand met een operatie mee. Uit de praktijk blijkt dat verpleegkundigen hierdoor de situatie van de patiënt beter begrijpen als die na een operatie terugkomt op de afdeling. En omdat vakgenoten op afstand de hele operatie kunnen volgen, wordt het delen van kennis ook eenvoudiger, verwacht het HagaZiekenhuis.