Half miljoen voor ontwikkeling hoofdapparaat om coronapatiënten te monitoren

Het internationale team van studenten heeft al een prototype van het systeem ontwikkeld dat de kernwaarden van coronapatiënten kan spelen. Verpleegkundigen kunnen de gemeten gegevens uitlezen via een platform om de voortgang van zo’n honderd patiënten te volgen. Het volgende doel is om een Minimal Viable Product (MVP) te ontwikkelen om te testen in ziekenhuizen.

Uitrollen naar ziekenhuizen

“Ons doel is om eind dit jaar onze eerste klanten te hebben en daarna uit te rollen naar meer ziekenhuizen en overheden in Europa”, zegt projectleider Peter Lakatos, laatstejaars student aan de TU Eindhoven. Daar zal het team het geld dan ook voor inzetten.

Innovatie aanjagen

De steun is afkomstig van EIT Digital, een Europese organisatie die innovatie wil aanjagen. Onder het motto DATA against COVID-19 riep EIT Digital eerder dit jaar op om voorstellen in te dienen. Dat leverde 87 inzendingen op vanuit heel Europa, waarvan negen zijn uitgekozen.

In april won het team al de EUvsVirus award. Sindsdien hebben diverse partijen interesse getoond om samen te werken, zoals ELTE-Soft, MOHAnet en Eötvös Lorand University uit Hongarije en het Nederlandse InnoTractor. Ook zij leveren als partner een deel van de steun.