Han Noten: ‘Meer handen aan het bed is een leugen’

Meer handen aan het bed is een heilloze weg om de zorgkloof in de ouderenzorg op te lossen. Dat zegt Han Noten in de podcast Voorzorg over de boosheid in de samenleving over de ouderenzorg. De IGJ noemt hij ‘politiek gestuurd’ bij de zwarte lijst in 2016.

Han Noten stopt na acht jaar als voorzitter van de raad van commissarissen van Espria, een organisatie met 17.000 medewerkers in de ouderenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en ggz. Hij is blij om verlost te zijn van de verantwoordelijkheid als toezichthouder. ‘In de samenleving is veel boosheid en gif over bestuurders en toezichthouders bij grote zorgaanbieders. Dat niet-capabele bestuurders grote aanbieders slecht aansturen, waardoor mensen hele slechte zorg krijgen. Daar ben ik acht jaar vooral mee bezig geweest. Dat ben je op een gegeven moment gewoon zat.’

Han Noten over zwarte lijst

In de podcast Voorzorg zoekt Noten, die ook ActiZ-voorzitter en PvdA-senator was, de verklaring in het psychologische domein. Ook blikt hij terug op de ‘zwarte lijst’ van de IGJ in 2016. ‘Die lijst was verschrikkelijk. Dat is een typisch voorbeeld van een oprisping van een door de politiek gestuurd instituut.’

Twee miljard euro

In die periode slaagden sportjournalist Hugo Borst en Carin Gaemers erin om met hun publiekscampagne twee miljard euro extra te krijgen voor de ouderenzorg. Daar was u waarschijnlijk wel heel blij mee? ‘Ja, maar is de zorg nu beter? Er zijn niet meer handen aan het bed en die gaan er ook niet komen. Meer handen aan het bed als oplossing voor de ouderenzorg is een leugen. Iedere bestuurder in de ouderenzorg zal dat bevestigen, maar zal dat misschien niet hardop voor de microfoon zeggen.’

Personeel is er niet

‘Een eenvoudig rekensommetje leert dat die mensen er helemaal niet zijn. Het aantal mensen met zorgvragen neemt ontzettend toe, terwijl tegelijkertijd het aantal medewerkers daalt dat op de lange termijn beschikbaar is voor de zorg. Je slaat dus vanuit een morele opvatting over wat goede zorg is, een heilloze weg in. Het idee dat alleen persoonlijke zorg goede zorg is, staat andere oplossingen in de weg.’

Techniek

Hoe moet het dan wel? ‘Je moet anders nadenken over de zorg die je verleent. Je moet breed nadenken over wat mensen nodig hebben om zelfstandig te leven. Hoe helpen we ouderen in de laatste levensfase zo gelukkig mogelijk te leven? De oplossing is niet gedomineerd door het zorgdomein. Techniek kan daarbij helpen om mensen bijvoorbeeld langer zelfstandig te laten leven met Alzheimer. Dat extra geld zouden we moeten investeren in valprotectie, steunkousen en medicijnverstrekking. Meer handen aan het bed gaat ons niet verder brengen.’

