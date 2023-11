HAN, Vilans en Jo Visser fonds trekken samen op in onderzoek onderwijs en ouderenzorg

De HAN en Vilans hadden reeds een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst om elkaar te versterken op het gebied van onderzoek, onderwijs en praktijk. Nu is er ook een overeenkomst tussen deze twee organisaties en het Jo Visser fonds. Dit fonds richt zich op waardig ouder worden. Dat doen ze door het ondersteunen van onderzoek dat bijdraagt aan beter zorgonderwijs en de ouderenzorg.

“Deze samenwerking richt zich op de toepassing van kennis om zorg- en ondersteuning voor oudere burgers ook in de toekomst mogelijk te maken”, laten de samenwerkende organisaties weten. “Hoe kunnen professionals, de oudere zorgvrager zelf en zijn naasten gezamenlijk de ondersteuningsbehoeften van deze oudere vormgeven? De oudere heeft er belang bij dat partijen goed met elkaar samenwerken, en er een verbinding is met de gemeenschap. Zo kan de zorgvrager beter geholpen worden.”

Lector Ruth Pel

De samenwerkingsovereenkomst van 15 november bekrachtigt de aanstelling van Vilans-onderzoeker dr. Ruth Pel-Littel als bijzonder lector aan de HAN, met steun van het Jo Visser fonds. “De samenwerking, in de persoon van Ruth Pel als bijzonder lector, vervult een brugfunctie in de ontwikkeling van onderwijs, onderzoek en de praktijk. Om samen het verschil te maken in het ondersteunen van professionals, organisaties en burgers bij de transitie in de richting van passende zorg”, aldus de samenwerkende organisaties.