‘Handhaving zzp-wet zet palliatieve zorg onder druk’

Zorgthuisnl is “ernstig bezorgd” over de gevolgen van de handhaving van de wet DBA, die schijnzelfstandigheid moet voorkomen. Directeur Emily Dopper: “Dit gaat niet alleen om vervanging bij ziekte en piekmomenten, maar ook om de zorg voor mensen die thuis willen sterven.”

Dopper heeft haar wensen kenbaar gemaakt bij het ministerie van VWS en de Tweede Kamer: “Als de wijkverpleging geen zzp’ers kan inzetten bij palliatief terminale zorg, zal voor veel mensen thuis sterven niet meer mogelijk zijn. Mensen moeten dan naar een hospice of worden opgenomen in het ziekenhuis.”

Daar komt bij dat het aantal hospiceplekken nu al beperkt is en volgens adviesbureau Berenschot de komende jaren fors zal moeten toenemen om aan de vraag te kunnen voldoen. Dopper: “Het is natuurlijk absurd om op een wachtlijst te komen om te sterven.”

Kamerdebat levert niets op

Ondanks de kritiek van zorgpartijen heeft ook het debat in de Tweede Kamer van vorige week over de arbeidsmarkt in de zorg “niets opgeleverd”. De Belastingdienst zal in 2025 geen boetes opleggen, maar de naheffingen blijven bestaan. Zorgthuisnl wijst erop dat het gevaar bestaat dat dan sommige zorgvormen niet meer geleverd kunnen worden.

VWS-minister Agema heeft in een Kamerbrief vorige week aangegeven met brancheorganisaties in gesprek te gaan over mogelijke uitzonderingen op de wet DBA, maar die uitzonderingen betreffen alleen de eerstelijn. “Dit roept de vraag op of de minister voldoende op de hoogte is dat er ook in de wijkverpleging zorgsituaties zijn die niet zonder zzp’ers kunnen functioneren, zoals de waakzorg in de palliatieve thuiszorg”, merkt Dopper op.

Zorgthuisnl heeft bij VWS aangedrongen op een gesprek.