Handreiking ‘Samenwerking en taakherschikking ouderenzorg’ uitgebracht

Verenso, V&VN VS en NAPA hebben de handreiking voor samenwerking en taakherschikking in de ouderenzorg vastgesteld. “Samenwerken en taken herschikken neemt meer en meer toe. Maar hoe doe je dit in de praktijk en hoe zit het juridisch? Met deze handreiking kun je samen komen tot goede lokale afspraken die de kwaliteit van zorg ten goede komen en waarbij je elkaars deskundigheid respecteert”, reageert Verenso-voorzitter Jacqueline de Groot.

“De wet stelt globale juridische kaders voor taakherschikking, maar geeft geen antwoord op de vele praktische vragen in de samenwerking tussen specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en physician assistants”, luidt de prelude van de handreiking. Daarom werkte een twaalfkoppige werkgroep door middel van praktijkvoorbeelden aan een gespreksvoeringsmodel over samenwerking en taakherschikking.

Samenwerking in de ouderenzorg

Inmiddels is de handreiking af. Afgelopen donderdag toostten Verenso, V&VN VS en NAPA op het eindresultaat. Deze Handreiking geeft een toelichting op de beroepen specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist en physician assistant de bijbehorende juridische en professionele kaders. Daarnaast presenteert het een vijftal kernthema’s voor de gespreksvoering over de implementatie van taakherschikking en het samenwerken in de ouderenzorg met als doel met elkaar optimale zorg te kunnen geven aan ouderen in complexe zorgsituaties.