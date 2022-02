Hans Clevers aan de slag bij Roche

Professor Hans Clevers start per 18 maart 2022 als hoofd van Roche Pharma Research and Early Development. Daarnaast wordt hij lid van het Corporate Executive Committee. Naast zijn nieuwe functie blijft Clevers als adviseur en gastonderzoeker betrokken bij de research naar kinderoncologie in het Prinses Máxima Centrum.

Clevers was tot 2019 wetenschappelijk directeur van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Momenteel is hij daar hoofdonderzoeker. Ook is Clevers universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht, groepsleider bij het Hubrecht Instituut, Oncode Investigator en medeoprichter van verschillende bedrijven. Daarnaast is hij lid van verschillende wetenschappelijke adviesraden.

Toegankelijke geneesmiddelen

Clevers begint per 18 maart met zijn nieuwe aanstelling. “Na meer dan 40 jaar met fantastische collega’s in academische laboratoria te hebben gewerkt, is mijn passie voor wetenschap onverminderd groot. Ik hoop de komende jaren bij Roche met alle opgedane kennis bij te dragen aan de ontwikkeling van essentiële, toegankelijke geneesmiddelen”, aldus Clevers. Naast zijn nieuwe functie blijft Clevers als adviseur en gastonderzoeker betrokken bij de research naar kinderoncologie in het Prinses Máxima Centrum.