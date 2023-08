Hans Huizer zal per 1 december 2023 toetreden tot de raad van bestuur van Gemiva. Huizer neemt het stokje over van Gerard Gerding, die de organisatie in november verlaat vanwege zijn pensionering.

Huizer was eerder bestuurder bij Laurens en Thebe. Daarvoor was hij onder andere algemeen directeur van de penitentiaire inrichting in Vught. Hij staat straks samen Marjolijne Lewis aan het roer van Gemiva.

Zuid-Holland

Gemiva biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap, chronische ziekte of andere beperking, thuis of op een van de 250 locaties in Zuid-Holland. Bij Gemiva werken zo’n 3500 medewerkers en 1500 vrijwilligers.