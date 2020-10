Hans Mulder benoemd tot lid raad van bestuur Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Mulder werkt momenteel als directeur farmacie en hoofd van de ziekenhuisapotheek in het Wilhemina ziekenhuis. Mulder kijkt ernaar uit: “Gegeven de tweede corona-uitbraak is het momenteel een roerige tijd in het ziekenhuis. Het is in het belang van het ziekenhuis dat we desondanks ook de stip op de horizon in het oog houden: samenwerken met de gehele zorgketen aan het voorkomen van ziekte. Preventie is het toverwoord de komende jaren. Ik geloof daarbij in de kracht van een regionaal ziekenhuis als het WZA met korte lijnen naar partners in de keten. Vanuit dat perspectief verheug ik me er op om samen te werken met alle medewerkers van het WZA, het managementteam en collega-instellingen om de organisatie verder te ontwikkelen en versterken”.

Medebestuurder Paul van der Wijk ziet ernaar uit om met Hans Mulder te werken: “Samen werken we aan onze ambitie: de Drent wordt de meest vitale inwoner van Nederland.”