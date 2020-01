Hans Mulder nieuwe toezichthouder Cosis

Hans Mulder is vanaf 1 januari lid van de raad van toezicht van zorginstelling Cosis in Drenthe. Hij is directeur Farmacie in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.

Kwaliteit

Mulder houdt zich daarnaast bezig met promoties en onderzoeken en zit in werkgroepen en commissies. Hij gaat zich richten op het onderdeel Kwaliteit & Veiligheid.

Kwetsbare groepen

Over zijn aanstelling zegt Hans Mulder: “Ik heb grote affiniteit met de kwetsbare groepen in onze samenleving. We moeten allemaal functioneren in een maatschappij die gaat voor sneller, mooier en groter. Een grote groep mensen kan daar niet in mee. Wij moeten ze stabiliteit, structuur en rust bieden zodat ze in hun eigen tempo kunnen blijven aanhaken.”