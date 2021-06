Hans Schoo stapt uit toezichtsraad SVMN wegens Wet bestuur en toezicht

Hans Schoo stapt noodgedwongen op als voorzitter van de raad van toezicht van Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN) vanaf 1 september 2021. Hij is genoodzaakt terug te treden wegens de limiteringsregeling in de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) die op 1 juli 2021 in werking treedt.

Schoo en Rijnstate Ziekenhuis willen namelijk dat hij op 1 oktober een nieuwe termijn krijgt als bestuurder van het ziekenhuis, maar door de wet mag hij niet ergens anders voorzitter in de raad van toezicht zijn. “Ik moet hierdoor helaas nu bij SVMN aftreden en ik vind dat heel spijtig”, aldus Schoo.

In de wet staat dat iemand die bestuurder is bij een zogeheten ‘grote rechtspersoon’ niet voorzitter mag zijn bij een toezichthoudend orgaan bij een ander ‘grote rechtspersoon’. Zowel Rijnstate Ziekenhuis als Samen Veilig Midden-Nederland worden gekwalificeerd als ‘grote rechtspersoon’.

Toen Schoo in januari werd benoemd als voorzitter van de raad van toezicht bij SVMN was deze benoeming wel rechtmatig, maar was nog niet duidelijk wat het effect precies zou zijn van de limiteringsregeling. “Het is een onduidelijke regeling in de wet”, stelt Krijnie Schotel, bestuursvoorzitter van Samen Veilig Midden-Nederland. “We vinden het buitengewoon jammer, want we hebben Hans Schoo in die korte tijd leren kennen als een gedreven voorzitter, die de Raad van Bestuur inspireerde, kritisch bevroeg en volgde. Tegelijkertijd voegde hij kennis en deskundigheid toe aan de Raad van Toezicht.”