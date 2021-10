Hans Snijder van Máxima Centrum naar directie Hartstichting

Hans Snijder is vanaf 1 februari 2022 de nieuwe directeur van de Hartstichting. Nu is hij directeur Media & Communicatie bij het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Snijder volgt Floris Italianer op.

“De Hartstichting is al een enorme factor van betekenis voor onderzoek naar hart- en vaatziekten. Het onlangs verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over de nijpende betaalbaarheid van de zorg, maakt dat het voorkómen van hartaandoeningen de komende jaren een must is. Ik verheug me om daar in gezamenlijkheid met vele betrokkenen een versnelling in aan te brengen,” aldus Snijder.

Snijder is ook voorzitter van de raad van toezicht van AVROTROS en was daarvoor hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant. Voor de nieuwe directeur was de Hartstichting op zoek naar “iemand die weet wat er leeft in de maatschappij en daar actief aansluiting bij zoekt”, aldus de raad van toezicht.