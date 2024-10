Hans Spekman nieuwe voorzitter raad van toezicht Movisie

Spekman was 25 jaar politiek actief en is sinds zes jaar directeur van het Jeugdeducatiefonds. Spekman neemt de voorzittershamer over van Jan Hamming, burgemeester van Zaanstad.

Spekman over zijn nieuwe rol: “Movisie is hét kennisinstituut voor sociale vraagstukken. Het werken vanuit kennis is cruciaal, juist in een tijd waarin mensen elkaar steeds minder kennen en de verdeeldheid tussen bevolkingsgroepen groeit.”

De organisatie is verheugd met de komst van Spekman. “Janny Bakker-Klein, bestuursvoorzitter van Movisie: “Hans combineert zijn maatschappelijke betrokkenheid en ervaring met een pragmatische kijk op wat nodig is om onze ambities te realiseren. Wat mij aanspreekt is dat hij zich daarbij altijd verplaatst in de positie van mensen voor wie Movisie het verschil wil maken.”