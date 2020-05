Harde schijven met gegevens patiënten gestolen uit UMC Utrecht

Interessant voor u

Bezoekersproef verpleeghuizen stukje bij beetje op gang

Dat er in 26 verpleeghuizen vanaf deze week bij wijze van proef één bezoeker per bewoner mag komen, betekent nog niet dat de visite op dit moment al overal komt en kan komen. Niet iedere deelnemende instelling aan de proef doet meteen al vanaf maandag mee aan de versoepeling. Zo begint Viva! Zorggroep in Haarlem pas dinsdag. "Het is heerlijk nieuws, maar moet allemaal eerst goed geregeld zijn, weloverwogen en zorgvuldig. Door een gefaseerde en gecontroleerde aanpak willen we de risico's minimaliseren", aldus een woordvoerster.