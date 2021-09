Harteraad verwelkomt nieuwe voorzitter

Schippers heeft haar sporen verdiend in de zorgsector en beschikt over ruime bestuurlijke ervaring, zo laat Harteraad weten. Ze vindt het van cruciaal belang om mensen met hart- en vaataandoening zo breed en divers mogelijk te ondersteunen en om de stem van de patiënt te laten doorklinken in het zorgbeleid. In het huidige zorgstelsel ziet zij een belangrijke rol voor patiëntenorganisaties om te realiseren dat patiëntervaringen aan de voorkant van de zorg een plek krijgen. Schippers: “Ook in mijn directe omgeving maak ik mee hoe belangrijk dat is. In mijn rol als voorzitter wil ik met name Harteraad als expertisecentrum voor het leven met een hart- en vaataandoening nadrukkelijk op de kaart zetten. Daarbij is samenwerking met de leden, de vrijwilligers en de organisaties om ons heen van groot belang.”