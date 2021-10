Hartonderzoek bij kinderen kan nu ook in het Albert Schweitzer ziekenhuis

Albert Schweitzer ziekenhuis heeft vanaf nu een specialist in hartafwijkingen bij kinderen: Onno Graafland. Hij is opgeleid tot kinderarts-Cardex en kan hartafwijkingen opsporen met een hartecho.

Tot voorkort moesten kinderen tot 18 jaar voor hartonderzoek naar de academische ziekenhuizen, in de regio Rotterdam is dat het Erasmus MC. De laatste jaren stimuleren universiteitsziekenhuizen kinderartsen in de regio om te fungeren als voorportaal. Zo blijft de kindercardiologie makkelijk en snel bereikbaar voor iedereen.

Spreekuur

“Ook wij hebben daar gehoor aan gegeven en ik heb die boeiende taak op me genomen”, zegt Graafland. Op de locatie Sliedrecht van het Albert Schweitzer ziekenhuis houdt hij kindercardiologische spreekuur op vrijdag. “Dankzij de Cardex-opleiding kan ik bij kinderen een eerste consult verrichten en onderzoek doen. Alles gebeurt in nauwe samenwerking en overleg met het Erasmus MC. Zodra er maar een beetje aanleiding is of twijfel, verwijs ik door.”