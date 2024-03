Hartpatiënten in het HagaZiekenhuis geholpen met nieuwste technieken

Het hartcentrum in het HagaZiekenhuis kan na de verbouwing gebruik maken van de nieuwste beeldtechnieken bij het onderzoek en behandeling van hartpatiënten. Dat zorgt voor een veiligere en snellere behandelingen voor de patiënt.

Een nieuw systeem levert een forse verbetering op van de beeldkwaliteit en zorgt voor een aanzienlijk lagere stralingsdosis voor zowel patiënten als behandelaars.

Draadloos

In een hartkatheterisatiekamer kunnen patiënten verschillende onderzoeken en behandelingen krijgen. Dit gebeurt met röntgenstraling. De nieuwste systemen om metingen te doen in de kransslagaders zijn ingebouwd of draadloos aanwezig.

Het Hartcentrum van het HagaZiekenhuis is het regionale expertisecentrum voor aandoeningen aan het hart. Het centrum richt zich op cardiologie en cardiochirurgie. Het HagaZiekenhuis is het eerste ziekenhuis in de Benelux met een MRI-Ablatiecentrum. Sinds 2020 behandelt het ziekenhuis hier patiënten met hartritmestoornissen. Onder het specialisme cardiochirurgie vallen behandelingen zoals bypasschirurgie, hartklep-operaties, aortachirurgie en hartritme-chirurgie.