‘Hartpatiënten mijden massaal ziekenhuizen’

Hartpatiënten mijden ziekenhuizen en gaan ook minder naar de huisarts als ze klachten hebben. Dat zeggen cardioloog van het HagaZiekenhuis Wilco Tanis en Joan Meeder van het ziekenhuis VieCurie in Venlo in NRC.

De afdeling cardiologie van het HagaZiekenhuis ziet een drastische daling van het aantal patiënten dat zich meldt met een hartinfarct of dreigend hartinfarct. Vorige week was dat 70 procent minder dan dezelfde week een jaar eerder. Vermoedelijk speelt angst om in een ziekenhuis te komen een rol vanwege het risico op een coronabesmetting. En angst om drukke dokters lastig te vallen.

Meeder merkt dat mensen zich later melden. “We zien minder mensen op onze afdeling, en vaker dat mensen zich later melden en er dus erger aan toe zijn. Dat ze thuis merkten: het gaat toch echt niet. Bij een acuut, groot hartinfarct is het belangrijk in de eerste negentig minuten in het ziekenhuis te zijn.”

Er sterven jaarlijks bijna 40.000 Nederlanders aan hart- en vaatziekten.”Ik maak me zorgen of dat er niet meer worden”, zegt Tanis. “Nu zijn we er vaak vroeg bij en kunnen we veel voorkomen. Wachten kan eigenlijk niet bij deze zorg. In het kielzog van de coronacrisis kan een volgende golf aan overlijdens ontstaan als mensen met hartklachten niet naar een dokter gaan.” (ANP)