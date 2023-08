Hartstichting: meer geld nodig voor aanpak hart- en vaatziekten

Dat geld moet helpen om de aandoening eerder bij mensen vast te stellen, en om te voorkomen dat mensen de klachten krijgen. Zo moet gezond eten betaalbaar en beter beschikbaar worden, en moet roken verder worden teruggedrongen.

Kanker

De Hartstichting wil dat hart- en vaatziekten dezelfde status krijgen als dementie, obesitas en kanker. Daar trekt de overheid de komende jaren 300 miljoen euro extra voor uit.

Ongeveer 1,7 miljoen mensen in Nederland hebben hart- en vaatziekten. In de komende jaren zou dat kunnen toenemen tot 2,6 miljoen als de overheid geen maatregelen neemt, waarschuwt de Hartstichting. Volgens de organisatie kost het de zorg bijna 7 miljard euro per jaar en sterven elke dag ongeveer honderd mensen aan hart- en vaatziekten. (ANP)