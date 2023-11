De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Health Care Zuid Holland onder verscherpt toezicht gesteld. De vvt-aanbieder heeft onder meer de medicatieveiligheid niet op orde. Ook wordt de zorgverlening in de zorgdossiers onvoldoende verantwoord.

Na eerdere bezoeken vorig en dit jaar bezocht de inspectie Health Care Zuid Holland wederom op 20 september. De IGJ concludeert dat de zorg tekortkomingen toont. Daarnaast zouden er onvoldoende verbeteringen zijn doorgevoerd gedurende het toezichttraject.

Integrale samenwerking

“Zo lukt het niet om integraal samen te werken. En is de zorgverlening onvoldoende navolgbaar in de zorgdossiers”, aldus de toezichthouder. De inspectie ziet verder dat de medicatieveiligheid niet op orde is.

Daarom plaatst de IGJ Health Care Zuid Holland onder verscherpt toezicht. De zorgaanbieder moet uiterlijk medio februari 2024 aan de normen voldoen.