Health Cloud Initiative neemt leverancier epd voor fysiotherapeuten over

HCI wil met de overname een leidende positie in de softwaremarkt voor fysiotherapie verwerven. SpotOnMedics, opgericht in 2011, biedt een alles-in-één platform waarmee fysiotherapeuten hun praktijkprocessen kunnen beheren. Het is de bedoeling dat SpotOnMedics ook na de overname zelfstandig blijft met het huidige team vanuit de eigen vestiging in Hoofddorp.

Producten samenvoegen

Op termijn zullen functies van de verschillende HCI-producten worden samengevoegd tot één krachtig platform voor paramedici. Naar eigen zeggen ondersteunt HCI na de overname een kwart van de paramedici in Nederland. “Door de krachten van de diverse HCI-oplossingen te bundelen, komt de beste software beschikbaar voor een nog grotere groep professionals en cliënten”, meldt Marc Prette, CEO van HCI. “Zo kunnen we nog meer impact maken om de zorg makkelijker en beter te maken.”

Innovaties

Ook Geert van den Enden, directeur van SpotOnMedics, ziet de toekomst zonnig in. “Nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe samenwerkingsvormen rond de cliënt stellen continu nieuwe eisen aan software en innovatie. Met HCI als partner kunnen we onze innovaties versneld doorvoeren en de paramedische markt nog beter bedienen.”

VvAA

VvAA, beroepsoverstijgend collectief van ruim 130.000 zorgprofessionals, licht de verkoop van SpotOnMedics bij monde van CFRO Miranda Hendriks toe: “Omdat SpotOnMedics in de kern een softwarebedrijf is, was er minder synergie met onze producten en diensten. Daarom hebben we besloten SpotOnMedics te verkopen.”