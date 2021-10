Health-RI trapt miljoenenproject voor landelijke data-infrastructuur af

Gezondheidsdata veilig opslaan, combineren en toegankelijk maken om sneller en beter onderzoek en innovatie mogelijk te maken. Dat is het ultieme doel van de landelijke infrastructuur voor zorgdata die Health-RI voor ogen heeft. Daar heeft het publiek-private samenwerkingsverband haast mee, getuige de titel die de nieuwe fase van het project draagt: Geared up to accelerate.

Vieren en werken

Tijdens de aftrap van de nieuwe fase houden onder andere Marcel Levi (NWO), Constantijn van Oranje (Techleap.nl) en vertegenwoordigers vanuit de financierende ministeries presentaties. Die moeten laten zien hoe zorgprofessionals, onderzoekers en bedrijven samenwerken aan nieuwe oplossingen voor diagnose, behandeling en preventie.

’s Middags gaan de betrokken partijen werken aan plannen om op korte termijn de stappen te zetten die nodig zijn om onderzoek en innovatie te versnellen, een lerend zorgsysteem op te zetten èn het verdienvermogen van Nederland te verbeteren. “We komen op 5 oktober niet alleen samen om de versnelling te vieren, we gaan er meteen ook aan werken. Dat geeft energie”, aldus Leone Flikweert, CEO van Health-RI.

Coronadata

VWS, NFU, FMS en Health-RI presenteren op de bijeenkomst eveneens de opbrengsten van de website ‘Uw gegevens redden levens’. Die werd tijdens de coronapandemie opgetuigd om patiënten te stimuleren hun data te delen.