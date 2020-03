Health Valley event afgelast om coronavirus

Het zorginnovatie-event Health Valley dat komende week zou plaatsvinden in Nijmegen is afgelast om het risico op besmetting van een grote groep zorgprofessionals te vermijden. “Het risico is te groot”, stelt de organisatie.

Op 10, 11 en 12 maart zou in Nijmegen het Health Valley event worden georganiseerd. Maar vier dagen van tevoren is toch besloten om het evenement af te lassen. De organisatie vindt risico’s voor zorgprofessionals te groot.

Risico’s op uitval

“Het bestuur ziet het besluit als onvermijdelijk omdat het risico van het samenbrengen van een grote groep zorgprofessionals niet goed is te overzien. Het risico is te groot dat eventuele besmetting zal leiden tot uitval van zorgprofessionals en overbelasting van lokale zorgsystemen, juist op een moment dat ze hard nodig zijn”, stelt René Penning de Vries, bestuursvoorzitter van Health Valley in een verklaring.

Volgens het bestuur is tot de annulering gekomen na ‘consultatie van diverse professionals in de zorgsector’. In de verklaring blijkt dat de organisatie ook minder animo verwachtte voor het congres en dit ook meespeelt bij de afgelasting. “Het bestuur voorziet een flinke afname van de deelname aan het congres”, is te lezen.

Restitutie

Op de website van Health Valley staat extra informatie over de annulering. Op de vraag of mensen met tickets voor het evenement hun geld terugkrijgen, komt nog geen duidelijk antwoord. “Health Valley zal alle deelnemers persoonlijk en op redelijke termijn informeren over de restitutie rondom de gekochte kaarten.” Ook wat betreft event partners of exposanten op het evenement wordt gesteld dat de organisatie met hen in overleg zal treden over de gemaakte afspraken.

Donderdag werd ook het internationale zorginnovatie-event HIMMS in Orlando afgelast.