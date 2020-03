Coronavirus zet streep door HIMSS 2020   

De beroepsorganisatie voor zorginformatici HIMSS heeft besloten om de komende editie van de gelijknamige internationale beurs annex conferentie te annuleren. De organisatie noemt het besluit onvermijdelijk na de laatste berichten over de verspreiding van het coronavirus van de World Health Organization (WHO) en de Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

CEO Hal Wolf noemt het “een onaanvaardbaar risico om volgende week zovele duizenden mensen bij elkaar te brengen in Orlando”. De editie 2020 zou van 9 tot en met 13 maart in Orlando, Florida, gehouden worden. De HIMSS brengt ieder jaar meer dan veertigduizend bezoekers van over de hele wereld op de been. Hieronder ook altijd een relatief grote delegatie uit Nederland van circa 200 deelnemers uit alle hoeken van de zorgsector. De organisatie heeft een telefoonnummer open gesteld om –voor zover nu mogelijk- vragen van Nederlandse deelnemers te beantwoorden.

Bijzondere verantwoordelijkheid

Wolf zegt dat het besluit om de komende HIMSS te schrappen is genomen na overleg met een onafhankelijk panel van medische professionals. Volgens het panel is de verspreiding van het virus dermate onvoorspelbaar geworden dat het onmogelijk is om de gezondheidsrisico’s goed te kunnen inschatten. Gezien het feit dat het gros van de deelnemers uit de zorgsector komt zegt de organisatie een bijzondere verantwoordelijkheid te voelen en wil ze geen enkel risico nemen. “Gelet op het specifieke profiel van de deelnemers is er een groot risico dat eventuele besmetting zal leiden tot de uitval van zorgprofessionals en overbelasting van lokale zorgsystemen juist op een moment dat ze hard nodig zijn”, aldus de organisatie.

De organisatie zegt contact op te zullen nemen met alle deelnemers en exposanten van HIMSS20 over contracten en registraties.