Heel lichte daling van aantal corona-opnames

Zowel het aantal nieuwe coronagevallen als het aantal ziekenhuisopnames door het virus is in de afgelopen week heel licht gedaald. Ook het aantal gemelde sterfgevallen ging een klein beetje omlaag.

8 procent minder

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen zeven dagen 16.564 meldingen van positieve tests. Dat is 8 procent minder dan de week ervoor, toen er iets meer dan 18.000 bevestigingen van besmettingen kwamen. Het is niet bekend hoeveel procent van de positief geteste mensen geheel of gedeeltelijk gevaccineerd waren.

Ernstige klachten

De coronaklachten waren bij 408 mensen zo ernstig dat ze in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Van hen belandden 90 op een intensive care. Het zijn de laagste opnamecijfers in een maand tijd. Vorige week meldde het RIVM 421 ziekenhuisopnames, van wie 115 op de intensive care.

Het RIVM kreeg bericht dat 42 coronapatiënten aan de besmetting zijn overleden. Dit zijn vooral 80-plussers. Vorige week waren het er 46.

0,92

Het reproductiegetal steeg iets verder en staat nu op 0,92. Dat geeft aan dat de uitbraak vrijwel stabiel is, het aantal nieuwe gevallen daalt nog maar heel langzaam. Het getal betekent dat een gemiddelde groep van honderd coronapatiënten 92 anderen besmet, die het virus overdragen aan 85 anderen, die op hun beurt 78 anderen aansteken. Het cijfer was een tijdje stabiel op ongeveer 0,7, maar steeg afgelopen vrijdag naar 0,87. Het cijfer gaat altijd over de situatie twee weken eerder, omdat recentere cijfers nog niet betrouwbaar genoeg zijn.

Teststraten

Teststraten van de GGD voerden minder tests uit, maar dat bracht ongeveer evenveel nieuwe gevallen aan het licht. Het gevolg is dat het percentage positieve tests op die locaties steeg naar het hoogste niveau in ongeveer een maand tijd. Bij 14,6 procent van de tests bleek het inderdaad om het coronavirus te gaan, tegen 12,9 procent de week ervoor.

Bezoek

Net als vorige week raakten de meeste mensen besmet door een huisgenoot of door een bezoek. Ook vakantie bleek weer een belangrijke bron. De meeste positief geteste vakantiegangers zijn in Spanje, Griekenland of Frankrijk geweest, maar het aantal mensen dat vermoedelijk in Turkije of Marokko besmet is geraakt neemt verder toe.

Totaal

Sinds het begin van de uitbraak zijn iets meer dan 1,9 miljoen mensen in Nederland positief getest. Onder hen zijn bijna 188.000 mensen die in de zorg werken en meer dan 84.000 mensen die in het onderwijs en de kinderopvang werken. Van bijna 18.000 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger. (ANP)