Helder: appjes vrijgegeven na aandringen De Jonge, oppositie boos

De WhatsAppberichten over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden zijn vrijgegeven na aandringen van minister Hugo de Jonge zelf, nadat onrust was ontstaan over zijn rol hierin. Dat zegt minister Conny Helder, verantwoordelijk voor Langdurige Zorg. De oppositie, die al lang om meer informatie over de deal vraagt, noemt dit “problematisch”.