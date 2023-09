Helder wil bureaucratie snel en steviger aanpakken

Demissionair minister Helder van VWS komt dit najaar met nieuwe maatregelen om de bureaucratie in de zorg te verminderen. “In het IZA-overleg heb ik begin deze maand gezegd dat het ambitieuzer moet”, aldus Helder: “Ik ga terug naar de tekentafel.” Dat zei ze tijdens een debat met de Tweede-Kamercommissie VWS over de arbeidsmarkt.

Conny Helder door Martijn Beekman

Alle partijen pleitten voor een veel lagere regeldruk in de zorg. Minder bureaucratie maakt niet alleen het werk aantrekkelijker, maar speelt ook personeel vrij dat kan worden ingezet voor zorgverlening, lieten de meeste fracties weten.

Impact organiseren

In IZA staat dat de bureaucratie 5 procent minder moet. Helder wil dat percentage flink verhogen. “Ik zie dat de maatregelen tot nu toe onvoldoende impact hebben. Ik heb met brancheorganisaties in het IZA-overleg afgesproken dat we allemaal opnieuw naar de tekentafel gaan. We gaan dan echte impact organiseren.”

Ze heeft de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) advies gevraagd over vermindering van de bureaucratie. Eind dit jaar komt demissionair minister Kuipers met maatregelen om de lastendruk specifiek voor huisartsen aan te pakken.

Helder kijkt ook naar zorginstellingen. Volgens haar ligt 70 procent van de bureaucratie binnen de zorg zelf, zoals de datahonger van brancheorganisaties en zorgverzekeraars. Als voorbeeld noemde ze het hulpmiddelenbeleid, waarbij te vaak en teveel machtigingen van allerlei partijen binnen en buiten het sociaal domein vereist zijn. Ook moeten zorgaanbieders ongeveer dezelfde data leveren aan instanties als NZa, zorgkantoren, zorgverzekeraars en IGJ.

Maatregelen tegen agressie

Helder wil het werk in de zorg ook aantrekkelijker maken met een reeks maatregelen om agressie tegen zorgmedewerkers te verlagen. De demissionair minister is bezig om een landelijke campagne op te zetten die de bevolking erop wijst dat die agressie ontoelaatbaar is: “Te vaak worden huisartsen zelfs met de dood bedreigd. Medewerkers willen geen naambordje meer dragen op hun uniform uit angst voor agressie.”

Ze werkt aan een plan om patiënten en hun familie die zich agressief gedragen verplicht een cursus te laten volgen die ze zelf betalen (1200 euro). Voor agressief gedrag in het verkeer geldt deze regeling al. Verder komt collega-minister van Justitie, Dilan Yeşilgöz, binnenkort mogelijk met een wetswijziging waarbij geweldplegers in onder andere de zorg geen taakstraf meer te krijgen als ze door een rechter schuldig worden bevonden, maar automatisch een celstraf.

Agressie

Ook loopt er onderzoek om te kijken of patiënten die amok maken eerder te onthouden van zorg. Nu is er een strenge wettelijke zorgplicht. Helder pleitte verder voor betere screening van patiënten door de sector zelf en het actiever aanbieden van cursussen aan zorgmedewerkers om met agressie te leren omgaan.

Bovendien zouden werkgevers hun personeel beter kunnen ondersteunen als iemand aangifte wil doen, vindt Helder. Ze zouden te weinig gebruikmaken van de wettelijke mogelijkheid een groot deel van de aangifte over te nemen, inclusief de mogelijkheid niet het privé-adres van de zorgprofessional te vermelden in de aangifte, maar het adres van de instelling. Personeel is nu vaak terughoudend met een aangifte, aldus Helder, vanwege de angst later door een agressor privé te worden benaderd.

Niet meer GZ-psychologen

Helder honoreerde niet de wens van veel fracties om meer GZ-psychologen op te leiden. De minister week onlangs sterk af van het advies van het Capaciteitsorgaan, maar blijft bij haar standpunt. Over maatregelen tegen het hoge aantal zzp’ers komt ze samen met de ministers van Financiën en Sociale Zaken met een voorstel. Voor aanpassing van de wet-BIG verwacht ze (of haar opvolger) pas over een jaar met een plan te komen.