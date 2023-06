Helder geeft geen extra geld na brandbrief ouderenzorg

Minister Conny Helder gaat de 27 ouderenorganisaties in Groningen, Drenthe en Friesland financieel niet helpen. Bestuurders waarschuwen voor een gezamenlijk begrotingstekort van 100 miljoen euro.

Uit de reactie van Helder in het Reformatorisch Dagblad blijkt dat zij niet te hulp schiet. Helder stelt dat haar ministerie al veel extra geld heeft uitgetrokken om de ouderenzorg anders te organiseren. In de periode 2023-2027 gaat het om 1,65 miljard euro extra, zegt ze in een reactie op het verzoek om hulp.

Brandbrief

Bestuurders van 27 ouderenzorgorganisaties uit het noorden van Nederland waarschuwen minister Conny Helder in een brandbrief voor de financiële problemen die er aan komen. Samen verwachten de organisaties in 2024 op de begroting ruim meer dan 100 miljoen euro tekort te komen. Zij roepen de minister en de Tweede Kamer op in de weken tot Prinsjesdag met een oplossing te komen.

Bijzonder sombere periode

In de brief sommen de bestuurders de financiële problemen op: minder geld voor vastgoed, kortingen op het macrobudget, hogere uitgaven voor energie en looneisen van vijftien procent waar geen compensatie voor komt. Het verzoek is: haal het mes van de keel en zorg voor zuurstof om te kunnen blijven zorgen voor ouderen van nu en morgen. “We gaan een bijzonder sombere periode tegemoet.”