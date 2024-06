Helder: ik zal geen deel uitmaken van nieuw kabinet

Foto: Martijn Beekman

Helder was bestuurder van zorgorganisatie tanteLouise toen ze in januari 2022 namens de VVD minister werd in het kabinet Rutte IV. Ze begon als minister voor Langdurige Zorg en Sport. Toen Ernst Kuipers in 2024 het inmiddels demissionaire kabinet verliet, werd Helder minister van VWS.

Hoewel de VVD opnieuw deel uitmaakt van de regeringscoalitie, zal Helder daarin niet terugkeren. “Nu de namen van het nieuwe kabinet bekend worden, is het een goed moment om aan te geven dat ik daar geen deel van zal uitmaken”, schrijft ze op LinkedIn.

Minister van buiten de politiek

Helder gaat verder in op haar ervaringen van de afgelopen perioden. “Als minister ‘van buiten’ de politiek heb ik de afgelopen 2,5 jaar met hart en ziel gewerkt aan betere zorg. Hoe kunnen we de zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit houden? In de eerste plaats natuurlijk voor alle patiënten, cliënten en hun naasten die die zorg hard nodig hebben. Maar ook voor alle zorgmedewerkers die dag in, dag uit klaarstaan en met veel passie en professionaliteit hun werk doen. Ik ben trots dat ik daar vanuit deze positie een bijdrage aan mocht leveren. Dat we samen hebben kunnen werken aan een veel slimmere benadering van de problemen door dat samen, integraal en oplossingsgericht te doen.”

Goede richting ingezet

Volgens de scheidend minister was het onmogelijk om “alles wat nodig is, alles wat beoogd is en alles wat wenselijk is te realiseren in één kabinetstermijn”. “Toch hebben we samen belangrijke stappen in de goede richting gezet. De omslag in het denken over ouderenzorg is tastbaar. De andere aanpak in de ggz is zichtbaar, maar voor vele wachtenden nog niet voelbaar. Ook daar heb ik vertrouwen dat de goede richting is ingezet en dat zich dat zal gaan vertalen in de vermindering van de wachtlijsten. Er ligt een meerjaren strategie voor mensen met een beperking op basis van het VN verdrag. Er komt een onafhankelijk integriteitscentrum voor veilige sport. En er is een nieuwe wereldwijde samenwerking om dementie de wereld uit te krijgen. Tal van onderwerpen waar ik me sterk voor heb gemaakt. Hoe verder is echter niet meer aan mij.”