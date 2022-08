Helder: IZA gaat ook over verdeling specialistische ggz

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) moeten afspraken komen tussen zorgaanbieders, zorgprofessionals en zorgverzekeraars voor een betere verdeling van de specialistische ggz. Dat schrijft minister Conny Helder in antwoord op Kamervragen over wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg.

De minister reageert op vragen van D66-Tweede Kamerlid Rens Raemakers. “Wat gaat u eraan doen om te voorkomen dat geestelijke gezondheidszorg (ggz)- instellingen moeten sluiten vanwege een personeelstekort, terwijl hier patiënten opgevangen worden met dusdanig hoogcomplexe problemen die nergens anders opgevangen kunnen worden?”, vraag het Kamerlid. Hij verwijst hiermee naar een reeks sluitingen van ggz-organisaties en -afdelingen in het afgelopen jaar.

ZZP’ers

Helder wijst in haar antwoord op een opvallend contrast binnen de Nederlandse ggz. “In dit licht is het opvallend dat het aantal gezondheidszorg (GZ) psychologen de afgelopen vijf jaar met meer dan twintig procent is toegenomen. Dit zou juist voor meer behandelcapaciteit moeten zorgen. Een verklaring voor deze twee tegengestelde bewegingen is dat we vaak zien dat personeel er voor kiest om (al dan niet als ZZP’er) lichtere zorg aan te bieden in plaats van te werken binnen de instellingen die complexe specialistische en intensieve zorg bieden. Dat vind ik zorgwekkend.”

Prikkels in het systeem

De minister is daarom met het veld in gesprek over de vraag wat ervoor nodig is om het werken binnen de instellingen zelf aantrekkelijker te maken. “Ik zie daarbij een grote rol weggelegd voor de werkgevers zelf, maar we moeten ook nagaan of de prikkels in het systeem nu goed staan. Het is van belang om het zorgpersoneel en instellingen te stimuleren om zich te (blijven) ontfermen over complexe(re) patiënten. Ik wil daarom in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) afspraken maken met zorgaanbieders, professionals en zorgverzekeraars op dit punt, om te zorgen dat ook patiënten met een complexe(re) zorgvraag op goede en passende zorg kunnen blijven rekenen.”

In het nieuwe bestuurlijke akkoord dat in september wordt verwacht wil de minister afspraken maken over de ‘structurele vragen die in de ggz moeten worden aangepakt. Toegankelijkheid en wachttijden zijn daarbij belangrijke thema’s. Zo zouden zorgaanbieders meer duidelijkheid moeten geven over hoe lang de wachttijden nu eigenlijk zijn. Volgens Helder is daar al het nodige aan gedaan. “Het verbeteren van transparantie op het gebied van de wachtlijsten is vanaf het begin één van de belangrijkste speerpunten van de wachttijdenaanpak geweest. Er zijn sinds 2020 dan ook grote stappen in gezet. Zo zijn aanbieders door de aanpassing van de Transparantieregeling verplicht om de gemiddelde wachttijden door te geven aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en hebben we sinds begin 2021 ook inzicht in het aantal wachtenden. In vervolg op deze stappen maakt de NZa problemen in de toegang tot- en wachttijden in de ggz verder inzichtelijk, bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar het aantal dubbel- en voorkeurswachtenden”, aldus de minister.