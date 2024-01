Helder: jaarlijks een of twee meldingen over budgetplafond in palliatieve zorg

Sinds de oprichting van het praktijkteam palliatieve zorg in 2016 komen er elk jaar een of twee meldingen binnen over problemen met een budgetplafond van de zorgverzekeraar. Dat schrijft demissionair minister Conny Helder in antwoord op Kamervragen.

Aanleiding voor de Kamervragen van D66 over budgetplafonds in de palliatieve zorg waren berichten over problemen met vergoedingen door Zilveren Kruis aan het eind van het jaar. “Een vervelend misverstand op een kwetsbaar moment”, noemt Helder de situatie. “Gelukkig is dit misverstand in overleg met de zorgverzekeraar opgelost”, vervolgt ze.

Thuis sterven

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben afgesproken dat omzetplafonds voor een patiënt geen belemmering mogen vormen om thuis te sterven. Zorgaanbieders moeten gedurende het jaar in de gaten houden of het plafond al in zicht komt, schrijft Helder. Als dat het geval is, kan de verzekeraar het plafond ophogen. Zo niet, dan moet eerst de zorgaanbieder en vervolgens de verzekeraar proberen de patiënt door te verwijzen naar een andere zorgorganisatie in de regio.

Welwillende behandeling

“Uit navraag bij de zorgverzekeraars blijkt overigens dat tijdige en goed onderbouwde aanvragen voor budgetophoging met betrekking tot PTZ veelal voortvarend en welwillend worden behandeld door de zorgverzekeraars”, valt te lezen in de antwoorden van Helder.

Jaarlijks meldingen

De demissionair minister meldt dat sinds 2016 elk jaar een of twee meldingen over problemen met de plafonds binnenkomen. “Over de bekostiging in brede zin komen meer meldingen binnen. Het gaat vaak om vragen over indicatiestelling, over medicatie/voeding/hulpmiddelen, of contractering”, vervolgt Helder. Eind dit jaar volgt een nieuwe Kamerbrief over de stand van zaken in de palliatieve zorg.