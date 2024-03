Helder: Onzekerheden geen reden om budget langdurige zorg aan te passen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelde vorige week dat het budget voor de langdurige zorg voor 2024 met onzekerheden is omgeven. Minister Helder van VWS ziet hierin geen aanleiding om het budget aan te passen. Dat blijkt uit een brief van de minister aan de zorgautoriteit.

Bijna 36 miljard euro is er dit jaar voor de langdurige zorg gebudgetteerd. De NZa liet vorige week weten dat het budget voor 2024 voorlopig voldoende lijkt.

Scenario’s

De zorgautoriteit hield daarbij wel een aantal slagen om de arm. Uitgaande van verschillende scenario’s kan het ongeveer 300 miljoen euro schelen. Mochten er toch tekorten ontstaan, dan is er aan de andere kant wel 310 miljoen euro aan herverdelingsmiddelen beschikbaar, stelde de NZa. “Het is aan de politiek om te beslissen deze herverdelingsmiddelen in te zetten.”

Onzekerheden

Behalve de verschillende scenario’s, zijn er andere onzekerheden die dit jaar een rol kunnen spelen. “Recentelijk heeft de rechter de uitspraak gedaan dat zorgkantoren de tarieven van de gehandicaptenzorg opnieuw moeten bekijken. Het is nog niet te zeggen welke gevolgen dit heeft op het budget. Ook de gevolgen van het recent genomen amendement waarin een besparing van 193 miljoen euro op de Wlz wordt teruggedraaid, is niet meegenomen in deze prognose. In juli 2024 brengt de NZa een nieuwe prognose uit. Daarin worden deze ontwikkelingen wel meegenomen.”

Meer duidelijkheid

In haar brief aan de NZa laat minister Helder weten zich bewust te zijn van de onzekerheden die dit jaar een rol kunnen spelen. Zij ziet echter geen reden om het budget nu al aan te passen. Wel neemt ze de aandachtspunten mee in de voorjaarsbesluitvorming van het kabinet. Net als de zorgautoriteit verwacht de minister dat er in juli meer duidelijkheid zal zijn over de ontwikkelingen in de langdurige zorg.