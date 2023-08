Helder: Werkgever moet aangifte uit handen nemen van zorgmedewerker

“Daarbij is het ook mogelijk en soms zelfs verstandig om daarbij domicilie te kiezen op het adres van de werkgever (een domicilie-adres is een ander adres dan het woonadres). Daardoor blijft de individuele werknemer beter buiten beeld wanneer de werknemer vreest voor zijn veiligheid.”

Regionale bijeenkomsten

De minister heeft dit ook onder de aandacht gebracht tijdens het BO Arbeidsmarkt van 31 mei. Ook is ze van plan om regionale bijeenkomsten te organiseren. Tijdens de bijeenkomsten kunnen werkgevers in zorg en welzijn, politie en Openbaar Ministerie afspraken maken.

De minister schrijft dit in antwoord op vragen van Kamerlid Jacqueline van den Hil van de VVD naar aanleiding van een bericht in Dagblad van het Noorden. Het dagblad schrijft dat 80 procent van de zorgmedewerkers in de drie noordelijke provincies te maken heeft met geweld op de werkvloer. Er wordt bijvoorbeeld gespuugd, gebeten en gescholden.