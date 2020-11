Hele maand november aandacht voor alvleesklierkanker

Voor het eerst in Nederland staat november in het teken van de ziekte alvleesklierkanker. Naar internationaal voorbeeld organiseert Support Casper de Alvleesklierkanker Awareness Maand. De actiemaand ging zondag van start met de eerste digitale collecteweek van Support Casper. Daarmee wordt geld ingezameld voor onderzoek van prof. dr. Casper van Eijck van het Erasmus MC naar nieuwe behandelmethoden.

Support Casper wil deze maand ook meer bekendheid voor alvleesklierkanker genereren. De ziekte kost in Nederland dagelijks aan acht mensen het leven. Voor de circa drieduizend mensen die jaarlijks in ons land de diagnose alvleesklierkanker krijgen, zijn de vooruitzichten slecht en de overlevingskansen gering.

Support Casper slaat deze maand de handen ineen met Telstar. De voetbalclub uit Velsen speelt dinsdag 10 november tegen Go Ahead Eagles, waarvoor via telstarfanshop.nl virtuele tickets te koop zijn voor 1,63 euro per stuk.

‘Extra bijzonder’

“Helaas is het in deze tijd niet mogelijk om live in het stadion te gaan zitten en het team aan te moedigen, maar dat maakt deze actie misschien juist wel extra bijzonder”, zegt Casper van Eijck, die ook clubarts van Feyenoord is. “We verkopen tickets voor een virtueel stadion, dus de mogelijkheden zijn eindeloos.”

Betaalbare behandeling voor iedere patiënt

Sinds 2015 voert de Stichting Overleven met Alvleesklierkanker de campagne Support Casper. Doel is uiterlijk in 2030 een betaalbare behandeling voor elke patiënt te kunnen bieden. Tot dusver is 11 miljoen euro gedoneerd, waarmee onderzoeken van achttien wetenschappers worden gefinancierd. (ANP)